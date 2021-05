Feest in Brugge met Lang als gangmaker, maar ook veel onbegrip

Noa Lang - Instagram / Club Brugge

Een 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht was voor Club Brugge genoeg om de zeventiende landstitel in de clubhistorie binnen te slepen. Een prestatie die mede te danken is aan een flink contingent aan Nederlanders dat werkzaam is in Brugse dienst. Ruud Vormer, Bas Dost, Stefano Denswil, Tahith Chong en vooral Noa Lang vierden na afloop flink feest.

Noa Lang en Ruud Vormer in de spelersbus na de wedstrijd tegen Anderlecht - Instagram / Noa Lang

In het voetbal wordt vaak gezegd dat een ploeg zich alleen maar bezig moet houden met de eigen prestaties en Club Brugge was daar geen uitzondering op. Toch was het even billenknijpen voor Vormer en de zijnen. Het door John van den Brom getrainde Genk had eerder op de avond namelijk met 4-0 gewonnen waardoor Brugge minstens een punt moest halen om de titel veilig te stellen. "Natuurlijk hebben we stress gehad, zeker toen we Genk zagen winnen", zegt hij tegenover Sporza. "Tegen Anderlecht kampioen worden, dat is natuurlijk groot feest." "Het was een fantastisch jaar, we hebben dit gewoon verdiend. We waren gewoon de beste. Klaar. Nu gaan we een feestje vieren. Ik zal dat wel wat leiden, maar ze kunnen hier allemaal vieren."

Vervelend mannetje Ook Noa Lang, die met een treffer een belangrijk aandeel had in de puntendeling met Anderlecht, kon zijn geluk niet op. "De ontlading was groot. We hebben het onszelf lastig gemaakt de laatste wedstrijden", zei hij. "We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Maar het is leuk om de bal erin te schieten, want ik merk dat ik ook op mijn laatste benen loop", moest hij bekennen. "Ook voor mezelf. Ik had nooit gedacht dat ik kampioen van België zou worden, maar ik ben de club heel dankbaar voor dit seizoen. Hoe ik ga vieren? Ik word een vervelend mannetje, let maar op."

Lang ook in opspraak De rappe vleugelspeler zal dat waarschijnlijk grappig bedoeld hebben, maar tijdens de feestelijkheden liet hij zich even gaan. Samen met enkele Brugge-fans zong hij "Liever dood dan een Sporting-jood". Een lied gericht tegen de aanhang van Anderlecht. Lang deed dat te midden van een grote groep supporters die zich in Brugge hadden verzameld om de spelersbus te begroeten. Lang dook daarna samen met andere spelers in het feestgedruis. Trainer Philippe Clement werd zelfs op de schouders genomen.