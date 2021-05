Redding op strand Ceuta gaat viraal: 'Hij verdient meer dan een omhelzing'

"Zijn ogen waren rood en hij keek me aan alsof hij nog nooit een ander persoon had gezien", herinnert ze zich. "Hij greep me vast alsof ik een reddingsboei was."

De mannen probeerden afgelopen dinsdag met duizenden anderen via de zee Ceuta binnen te komen, een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Volgens Reyes was de man uit Senegal totaal wanhopig.

Reyes probeerde de man te kalmeren en wat water te geven, terwijl ze hem verzekerde dat alles goed zou komen. Tussen zijn tranen door probeerde hij met haar te praten. "Hij sprak Frans en telde iets op zijn vingers. Ik verstond er niets van maar weet zeker dat hij zijn vrienden opsomde die hij onderweg was verloren."

Fotograaf Bernat Armangué noemt het een bizar moment. "Aan de ene kant had je een hulpverlener die troost en Spaanse militairen die mensen proberen te helpen en even verderop grijpen de veiligheidstroepen andere Afrikaanse migranten om ze terug te sturen. Het was een moment vol tegenstrijdigheden."

GraciasLuna én racistische berichten

De beelden raakten een snaar in Spanje, waar de plotselinge toestroom van Afrikaanse migranten het belangrijkste nieuws is. Reyes, die in maart voor een stage naar de geboorteplaats van haar moeder was teruggekeerd, werd geïnterviewd door het journaal en kwam in alle kranten. Ministers en beroemdheden twitterden onder de hashtag GraciasLuna.

Tegelijkertijd openden tegenstanders van migratie de aanval op haar, zeker toen ze erachter kwamen dat haar vriend zwart is. Aan Spaanse media liet Reyes racistische en seksistische berichten zien die ze gekregen had. "Het wordt neergezet als een blijk van medemenselijkheid, maar ze zijn gewoon uit op een verblijfsvergunning" bijvoorbeeld. Of: "Wat zou je doen als je met vier van hen achtergelaten wordt en ze je verkrachten?"

Reyes heeft besloten zich eerst weer te richten op haar werk. Onwillekeurig speurt ze in de drommen asielzoekers die Ceuta nog steeds binnenkomen nog steeds naar de inmiddels weer uitgezette man, van wie ze de naam niet eens leerde kennen. "Hij verdiende meer dan alleen een omhelzing."