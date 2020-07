Realisme regeert bij door coronacrisis 'gered' RKC Waalwijk

'Aanloop naar seizoen voor RKC in alle opzichten anders dan vorig jaar' - NOS

"We zijn ons ervan bewust dat we een tweede kans krijgen en we zullen er alles aan doen om ons op een sportieve manier te handhaven." Aan het woord is Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk. Zijn club maakt zich op voor een nieuw eredivisieseizoen, met dank aan de coronapandemie. RKC stond vorig seizoen onderaan met elf punten achterstand op de promotie/degradatieplaats. Met nog slechts acht wedstrijden te spelen had men zich in Waalwijk al bijna neergelegd bij degradatie. Totdat de uitbraak van het coronavirus de competitie stillegde en de KNVB besloot om geen promotie/degradatie toe te passen. Daardoor komen ook dit seizoen Ajax en Feyenoord op bezoek in Waalwijk in plaats van bijvoorbeeld Helmond Sport en FC Dordrecht. De grote vraag is of RKC kan voorkomen dat het weer een jaar lang de rode lantaarn draagt in de eredivisie en vooral: hoe dan?

Algemeen directeur Frank van Mosselveld (l) in gesprek met RKC-trainer Fred Grim - ANP

"Ik denk dat het vorig seizoen alleen qua resultaat niet naar wens liep. Met ons voetbal was niks mis. Enerzijds is dat frustrerend, maar anderzijds geeft het houvast. Als we een stukje kwaliteit kunnen toevoegen, gaan we meer wedstrijden winnen", denkt Van Mosselveld. Bovendien is de situatie volgens de directeur onvergelijkbaar met een jaar geleden, toen RKC als nummer acht van de eerste divisie tegen alle verwachtingen in promoveerde naar de eredivisie. "We moesten ineens in hele korte tijd een eredivisieselectie op de been brengen. Achteraf kun je zeggen dat we daar niet in zijn geslaagd. De aanloop is nu heel anders, we hebben veel langer de tijd en kunnen gerichter zoeken."

Gezond financieel beleid Bij die zoektocht naar spelers heeft Van Mosselveld versterking gekregen van Mo Allach, die bij RKC is teruggekeerd als technisch directeur. En financieel staat de club er, mede door de 'Frenkie-miljoenen', uitstekend voor. De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona leverde RKC vorig jaar 4,5 miljoen euro op. Maar dat betekent niet dat er met geld gesmeten gaat worden in Waalwijk. "We hebben hier de afgelopen jaren gezond financieel beleid gevoerd. Ik noem dat gewoon normaal doen. Maar dat is in de voetballerij niet altijd normaal. We hebben geen risico's genomen en kunnen vanuit een stabiele situatie uitbouwen en kijken waar we ons willen versterken. Het zal altijd op een realistische en fundamentele manier gaan", aldus Van Mosselveld. "Ik geloof er niet in om op korte termijn heel veel risico's te nemen. Dan blijf je er misschien een jaar in, maar zit je volgend jaar met hetzelfde probleem. Nog geen vijf jaar geleden stond deze club er heel anders voor. Ik ben er verantwoordelijk voor om RKC niet weer zo ver terug te laten zakken."