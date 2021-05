Na Ceuta nu ook Spaanse stad Melilla bereikt door Marokkaanse migranten

De grensbewaking tussen Marokko en het Spaanse gebied was door Spanje flink opgevoerd nadat de afgelopen dagen al duizenden Marokkanen naar Ceuta waren getrokken, een andere Spaanse exclave. Het is niet duidelijk hoe het kan dat de migranten Melilla toch konden bereiken. In Ceuta grepen Marokkaanse militairen niet in.

De migranten proberen naar Europa te komen vanwege onder meer de slechte economische omstandigheden in Marokko. Onder de migranten zijn veel tieners. Via de kinderen hopen migrantenfamilies uiteindelijk in Europa te kunnen blijven.

Het grootste deel van de migranten die Ceuta bereikten, is alweer naar Marokko teruggestuurd. Het is niet duidelijk of dat ook geldt voor de groep die afgelopen nacht in Melilla aankwam.

Spanje en Marokko hebben een akkoord getekend waarin staat dat iedereen die vanuit Marokko zwemmend Spaans grondgebied bereikt naar Marokko kan worden teruggestuurd.