Oud-winnares Halep meldt zich geblesseerd af voor Roland Garros

Tennisster Simona Halep heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De 29-jarige Roemeense, die in 2018 het Franse grandslamtoernooi won, kampt met een kuitblessure.

Halep liep de blessure vorige week op bij het masterstoernooi in Rome, waar ze haar titel verdedigde. In de tweederondepartij tegen de Duitse Angelique Kerber verliet de nummer drie van de wereld geblesseerd de baan. Een MRI-scan wees uit dat ze een scheurtje had opgelopen in haar kuit.

"Me afmelden voor een grandslamtoernooi gaat tegen al mijn instincten en aspiraties als atleet in, maar het is de enige juiste beslissing", laat Halep op Twitter weten.

"Helaas heeft het scheurtje in mijn kuit meer tijd nodig om te herstellen. Ik focus me nu op het herstel en zal zo snel als het weer verantwoord is, terugkeren op de baan."