Hoofdverdachte drugszaak Martien R. verlaat rechtszaal, ook advocaat stapt op

Hoofdverdachte Martien R. in de grote drugszaak Operatie Alfa is vanmorgen boos de rechtszaal uitgelopen. Hij zegt de rechter niet te vertrouwen. Ook zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is opgestapt, net als een aantal andere verdachten in de zaak en hun advocaten. Zij willen niet meer aanwezig zijn bij het megaproces in de rechtbank van Den Bosch, meldt Omroep Brabant.

De rechtbank is nog in overleg over hoe de zaak nu verder moet, want zonder een groot deel van de verdediging kan die niet zomaar doorgaan. R. wacht nu in de rechtbank op vervoer terug naar de gevangenis.

"Ik weiger om aan dit circus deel te nemen", zei Martien R. aan het begin van de zitting. "De schijn van partijdigheid zweeft over deze rechtbank. Mijn gevoel is dat deze rechtbank de strafeis al in het hoofd heeft zitten."

Geen wraking

Volgens zijn advocaat Kuijpers komt R.'s boosheid vooral door het besluit gisteren van de rechtbank om alle verzoeken van de verdediging af te wijzen. De verdediging wilde onder meer informatie over een afluisteroperatie van de politie, maar dat vond de rechter niet nodig.

R.'s advocaat zegt de rechters niet te wraken "omdat dat toch tot niets leidt". Een eerdere poging om de rechter weg te sturen, mislukte.

Drugssmokkel in boomstammen

De zitting vandaag draait om een drugssmokkel begin 2018. De douane van Antwerpen vond een lading coke in uitgeholde boomstammen. Ruim 100 kilometer verderop, in Oss, ving afluisterapparatuur iets op over deze partij. Volgens het Openbaar Ministerie is op de opname Martien R. te horen.

De komende weken worden andere zaken tegen de veronderstelde wapen- en drugshandelaar Martien R., zijn familieleden en andere verdachten behandeld.