Sprinters azen op zege in laatste vlakke rit • Drie koplopers krijgen de ruimte

Het gaat prima met de drie koplopers. Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) en Samuele Rivi (Eolo) rijden keurig kop over kop en hebben inmiddels een voorsprong van 7.30 bijeen gefietst.

Het drietal kent elkaar inmiddels een beetje, want in de tiende etappe zaten ze ook in de vroege vlucht, samen met Taco van der Hoorn en Kobe Goossens.

Pellaud en Marengo zaten ook samen in de kopgroep in etappe 2 en 7.