Overgebleven sprinters azen op ritzege in laatste vlakke Giro-etappe

Groenewegen verscheen voor de start voor de microfoon van de Giro-organisatie. "Ik voel me oké. Gisteren was een zware etappe, met veel bergen. De ploeg heeft op me gewacht en in de finale hebben we het rustig aan gedaan om energie te sparen voor vandaag. Vandaag is de kans groot dat het een sprint wordt. Het is een hele mooie, snelle finale", aldus de sprinter van Jumbo-Visma.

De ploeg plaatste op twitter een uitspraak van Groenewegen, waarin hij zegt dat hij gelooft in zijn ploeg en in zichzelf.