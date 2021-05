Nizzolo sprint 'eindelijk' naar ritzege in Giro • Favorieten sparen voor Zoncolan

Na elf tweede plaatsen in de Giro (en liefst 33 topvijf-klasseringen) was het vandaag in de dertiende rit raak voor de 32-jarige Giacomo Nizzolo.

"Eindelijk", zei hij na zijn zege voor de camera. "Ik zei vanochtend: mijn doel was om tweede te worden. Misschien heeft dat geholpen. Ik ben superblij. Mijn enige doel was om te sprinten vandaag. Ik ging van ver door de wind, maar ik had goede benen", aldus de dolblije Italiaan, die in 2015 en 2016 al wel het puntenklassement wist te winnen.

Bekijk de reactie van Nizzolo in de tweet hieronder.