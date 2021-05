Jong Oranje met debutant Rensch naar knock-outfase EK: 'Kans om mij te bewijzen'

Devyne Rensch brak dit seizoen door bij Ajax - ANP

Devyne Rensch is de opvallendste naam in de definitieve selectie van Jong Oranje voor de eindfase van het EK onder 21. De 18-jarige rechtsback van Ajax zat nog niet eerder bij de selectie. Op maandag 31 mei speelt Jong Oranje in de kwartfinales van het EK tegen Jong Frankrijk. Cody Gakpo, Teun Koopmeiners en Jurriën Timber zijn opgenomen in de voorselectie van het grote Oranje en ontbreken zodoende op de lijst van bondscoach Erwin van de Looi. Calvin Stengs bewandelt de omgekeerde weg: in de groepsfase ontbrak de AZ-aanvaller nog omdat hij door Frank de Boer was meegenomen voor WK-kwalificatieduel met het grote Oranje. Vertrouwde namen Van de Looi, die onlangs zijn contract verlengde tot het einde van de kwalificatiereeks van het EK onder 21 in 2023, kiest verder voor vertrouwde namen. Ook FC Groningen-middenvelder Azor Matusiwa keert terug in de selectie.

Bondscoach Van de Looi verwacht ook een beroep te kunnen doen op Sparta-middenvelder Abdou Harroui. Harroui ging zaterdag in de play-offs tegen Feyenoord met hamstringklachten naar de kant, maar is fit genoeg om mee te gaan met Jong Oranje. Sierhuis en Ihattaren vallen af Zo zit spits Kaj Sierhuis in de kwalificatiereeks, nog goed voor acht treffers, opnieuw niet bij de selectie. De spits van Stade Reims staat wel op de standby-lijst. Dat geldt niet voor Mohamed Ihattaren. De middenvelder van PSV zat wel bij de voorselectie. Ook voor de eerder gespeelde groepsfase van het EK viel Ihattaren op het laatste moment af.

Jong Oranje live bij de NOS Ook de tweede fase van het EK van Jong Oranje is live te zien bij de NOS. Nederland trapt op maandag 31 mei af tegen de sterk geachte leeftijdsgenoten uit Frankrijk. De kwartfinale begint om 18.00 uur en wordt gespeeld in Boedapest. Mocht Jong Oranje de halve finales bereiken, dan speelt de ploeg op donderdag 3 juni in Székesfehérvár tegen de winnaar van Jong Denemarken-Jong Duitsland. De finale is op zondag 6 juni in Ljubljana.

Voor Rensch is het EK onder 21 een bijzonder toetje in een seizoen, waarin hij onverwacht doorbrak in het eerste van Ajax en meteen de dubbel won. "Heel nice", zegt hij in een eerste reactie tegen de NOS. "Ik zat er de vorige keer niet bij, dus het was fifty-fifty. Ik ben ook nog de jongste, dus het zou niet gek zijn geweest als ik er niet bij had gezeten. Het is een volgende stap voor mij, een kans om mij daar te bewijzen. Ik ben enorm trots."

Stroeve start Jong Oranje begon de groepsfase van het EK in Hongarije en Slovenië stroef met remises tegen Jong Roemenië (1-1) en Jong Duitsland (1-1). In het laatste groepsduel haalde de ploeg uit tegen Jong Hongarije (6-1), waardoor alsnog de eerste plek in de groep werd veroverd.

Jong Frankrijk, de opponent in de kwartfinales, verloor het openingsduel van het EK verrassend van Jong Denemarken, waardoor het genoegen moest nemen met de tweede plaats in de groep. Op papier beschikt bondscoach Sylvain Ripoll echter over een ijzersterke selectie. Zo kan hij met Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté en Wesley Fofana al kiezen uit drie centrumverdedigers die op hun jonge leeftijd al tot de top gerekend worden. Upamecano verhuist deze zomer van RB Leipzig naar Bayern München. Zijn maatje bij Leipzig, Konaté, staat in de belangstelling van Liverpool. En Fofana heeft al 37 wedstrijden met Leicester City achter zijn naam.