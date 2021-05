Heemskerk snelste in series 100 vrij, ook Kromowidjojo naar halve finales

Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben zich op de EK zwemmen in Boedapest eenvoudig weten te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Beiden wonnen hun serie. Heemskerk zette met 53,84 de snelste tijd van de ochtend neer. De 54,04 van Kromowidjojo was goed voor de derde tijd in de series.

Kim Busch werd voor de tweede keer dit toernooi slachtoffer van de regel dat slechts twee zwemmers uit een land in de halve finales mogen uitkomen. Ze zette met 54,62 de veertiende tijd neer. Desondanks viel voor haar het doek.

Op de 50 meter vrije slag overkwam de 22-jarige Busch eerder dit EK hetzelfde, toen ze de achtste tijd zwom in de series. Ook toen waren de latere Europees kampioene Kromowidjojo en Heemskerk sneller.