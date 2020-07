Amerikaanse hoorzitting met ceo's van techgiganten aan de gang

In Washington is de hoorzitting begonnen met de ceo's van 's werelds grootste techbedrijven Amazon, Apple, Facebook en Google. De justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden ondervraagt de vier kopstukken over de vraag of de bedrijven niet te groot en te machtig zijn geworden.

"Deze tech-giganten hebben natuurlijk de afgelopen jaren een enorme invloed gekregen op het dagelijks leven van ons allemaal", zegt correspondent Marieke de Vries. "De commissie onderzoekt of ze niet teveel macht hebben gekregen, bijvoorbeeld over onze privacygegevens. En of er nog wel ruimte is voor concurrenten."

De hoorzitting is in het kader van een veel breder onderzoek, waar de commissie zich al ruim een jaar mee bezighoudt. Ieder commissielid krijgt per ceo, per onderwerp, vijf minuten de tijd om vragen te stellen.

De openingsverklaring van Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) en Sundar Pichai (Google) was van tevoren al bekend. Ze wezen erop dat hun bedrijven de Amerikaanse economie en innovatie hebben aangejaagd.

Competitieve markt

Bezos, die voor het eerst gehoord wordt door het Congres, gaat betogen dat supermarktketen Walmart twee keer zo groot is als Amazon en dat zijn bedrijf moet opereren in een wereldwijde en uiterst competitieve markt.

Sundar Pichai van Google zette uiteen dat door de wereldwijde concurrentie de prijzen juist blijven dalen, terwijl producten aldoor beter worden. Ook op de advertentiemarkt is die concurrentie moordend, wat de tarieven drukt en daar profiteert de consument van, aldus Pichai.

Apples Tim Cook benadrukt dat de tarieven die de smartphone- en computerfabrikant hanteert om bedrijven zijn producten te verkopen via zijn App Store redelijk zijn en dat die in de ruim tien jaar dat die bestaat niet zijn verhoogd. Apple is geen van de markten waar het opereert marktleider, stelde hij.

Conservatieve opvattingen

Vanwege de coronamaatregelen zullen de topmannen via een videoverbinding deelnemen. Later dit jaar komt de commissie met een rapport met aanbevelingen, bijvoorbeeld over de vraag hoe de techbedrijven moeten worden gereguleerd.

"Deze onderzoekscommissie kan zelf niet ingrijpen", zegt De Vries. "Ze kunnen de bedrijven bijvoorbeeld niet dwingen zich op te splitsen zodat ze kleiner worden. Maar ze kunnen wel strengere regelgeving en strengere wetgeving tot stand laten komen."

Republikeinse afgevaardigden zullen verder de vraag aan de orde stellen of de techbedrijven hen onwelgevallige conservatieve opvattingen te weinig ruimte geven. President Trump ziet dat in elk geval wel zo: die twitterde dat hij de concerns per presidentieel decreet zal aanpakken, als de uitkomsten van de hoorzitting hem niet bevallen.