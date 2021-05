Brabantse FvD- en ex-FvD-gedeputeerde stappen per direct op

Eric de Bie, de gedeputeerde van Forum voor Democratie in de provincie Noord-Brabant, is per direct opgestapt. De Bie maakte zijn besluit bekend in een digitale Statenvergadering, meldt Omroep Brabant.

Het overleg was ingelast nadat de partijen VVD, het CDA en Lokaal Brabant in Noord-Brabant gisteren de samenwerking met Forum voor Democratie hadden opgezegd. De Bie zegt door de breuk "onvoldoende steun en vertrouwen" te voelen, schrijft het Brabants Dagblad.

Ook de onafhankelijke gedeputeerde Peter Smit vertrekt. Smit kwam als FvD-lid in het provinciebestuur en splitste zich in januari af van de partij. "Er zijn gisteren onnodige en harde conclusies getrokken", verklaart Smit volgens de Brabantse krant. "Ik mag mijn werk niet afmaken. Dat spijt mij en doet pijn. Dit afscheid heeft geen grondslag op inhoud."

Te veel incidenten

De bestuurscrisis in Brabant begon gisteren na de aankondiging van de VVD en het CDA niet meer verder te willen met FvD. Volgens de partijen zijn er te veel incidenten rond Forum geweest, waardoor er te weinig stabiliteit was om de provincie goed te besturen.

Voor het CDA was het "recente vertrek van weer een FvD-Statenlid druppel die de emmer deed overlopen". Ook zei de partij dat "het morele kompas zoek was". In een verklaring van de VVD stond dat het "recente vertrek van weer een FvD-Statenlid" ook voor de VVD de directe aanleiding was om het vertrouwen op te zeggen.

Forum voor Democratie schreef in een persbericht dat het besluit van de Brabantse tak van de VVD niet als een verrassing kwam. De partij zou daarvoor hebben gekozen, omdat de VVD in de landelijke formatie toenadering zoekt bij GroenLinks en de PvdA. "Het lijkt erop dat de VVD de Brabantse samenwerking - die tot heden uitstekend verliep - inwisselt voor een landelijke ruk naar links."

De VVD en het CDA sloten samen met Lokaal Brabant en Forum voor Democratie in maart vorig jaar een akkoord in hoofdlijnen in het provinciebestuur. De partijen zeiden dat te doen met "een open en respectvolle samenleving, waarin iedereen mee kan doen" in het achterhoofd.