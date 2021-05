Al meer dan ton ingezameld voor moskee, ook spoeddebat na brand in Den Haag

Een dag na de brand in een woningblok en een moskee in Den Haag zijn Hagenaren verschillende hulpacties gestart. De teller van een inzamelingsactie voor het herstel van de moskee passeerde kort voor 14.00 uur de 100.000 euro.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in een woning in de Schilderswijk. Het vuur verspreidde zich snel over het hele blok en sloeg over naar de El-Fath moskee.

Rond de veertig woningen zijn onbewoonbaar verklaard door de brandweer. De gedupeerde bewoners zijn vannacht opgevangen in hotels.

Kleding en toiletspullen

Er wordt niet alleen geld, maar ook kleding en speelgoed ingezameld. Op verschillende punten in Den Haag kunnen mensen spullen inleveren. Dat kan tot zeker eind mei.

Het Leger des Heils biedt slachtoffers van de brand ook gratis kleding aan. Ze kunnen langskomen in de winkel van de organisatie. Een deel van de gedupeerden spreekt geen of slecht Nederlands. Daarom is de hulp van tolken ingeroepen.

Spoeddebat

Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de brand. "Er blijkt sprake van overbevolking en er zijn zorgen over de bouwkundige veiligheid van de panden", zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai van de PvdA tegen Omroep West.

"Ik schrok me wezenloos", zegt Tseggai. "Ik woon zo'n 300 meter van de Wouwermanstraat en durfde eigenlijk niet te gaan kijken gisteren. Ik was ook meteen al bang dat er veel arbeidsmigranten getroffen zouden zijn door de brand."

Ze vindt onder meer dat er betere afspraken gemaakt moeten worden tussen de gemeente Westland en de gemeente Den Haag over de huisvesting van arbeidsmigranten. In Westland, waar veel werk in de kassen door migranten wordt gedaan, is nu te weinig woonruimte, waardoor arbeidsmigranten noodgedwongen uitwijken naar Den Haag.

'Matrassen in tuinhuisjes'

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie en brandweer doen onderzoek.

Brandweercommandant Esther Lieben zei vanochtend tegen Omroep West dat de brand ook makkelijk anders had kunnen aflopen. Hoewel ze niet kan zeggen hoeveel mensen er precies in de huizen woonden, zag ze wel dat er matrassen in de tuinhuisjes lagen. "Ik kijk alleen naar de hoeveelheid spullen in de woningen en dan zie je dat de vuurbelasting heel hoog is geweest. Dan zijn er dus erg veel brandbare spullen in huis geweest."

Volgens de commandant was het onderhoud aan de panden ook niet al te best. "Ik ben vooral verwonderd en verbaasd over de dakconstructie. Die is dan weliswaar gerenoveerd, maar die loopt over de gehele lengte van het huizenblok. Wat we zagen, is dat het vuur zich daardoor kon verplaatsen door het hele dak."