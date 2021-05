Atlete Van Klinken met Nederlands discusrecord geplaatst voor Olympische Spelen

Discuswerptalent Jorinde van Klinken mag zich gaan opmaken voor haar eerste Olympische Spelen. De 21-jarige atlete verbeterde haar persoonlijk record met ruim drie meter. Dat was ruim verder dan de olympische limiet en betekende bovendien een Nederlands record.

Bij atletiekwedstrijden in het Amerikaanse Tucson gooide ze de discus liefst 65,94 meter ver. Haar vorige persoonlijk record dateert van vier dagen geleden, toen ze in Los Angeles 62,58 meter wierp. Om een ticket voor de Olympische Spelen te veroveren, was een afstand van minimaal 63,50 meter vereist.

Dat haar verre worp geen toevalstreffer was, bewees Van Klinken in twee andere pogingen, waarin ze afstanden van 63,5 en 65 meter haalde.

Nederlands record

Van Klinken is dankzij haar prestatie in Amerika ook de nieuwe houdster van het Nederlands record, dat een aantal jaar geleden geschrapt was vanwege doping gerelateerde prestaties van Ria Stalman. Het vorige record stond op naam van Corrie de Bruin, die in 1988 de discus naar een afstand van 63,88 meter wierp.

De jonge atlete woont en studeert sinds eind december in de Verenigde Staten en wordt daar getraind door Brian Blutreigh, die zelf in 1992 deelnam aan de Olympische Spelen van Barcelona.