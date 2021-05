KNVB bevestigt: Van Leeuwen voorgedragen en wordt eerste vrouwelijke directeur

Marianne van Leeuwen - ANP

Marianne van Leeuwen wordt voorgedragen om Eric Gudde op te volgen als directeur betaald voetbal bij de KNVB. Van Leeuwen zou de eerste vrouw op die post worden. "We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie, zegt Jan Smit van de Raad van Commissarissen. Volgens hem wordt het hoog tijd dat een vrouw deze functie gaat bekleden. "Het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal, én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities. Bovendien heeft Marianne een onafhankelijke blik op de ontwikkelingen van het voetbal vandaag de dag en in de toekomst." Daarnaast is Van Leeuwen volgens Smit een gefocuste leider met een onafhankelijke blik. Van Leeuwen heeft ervaring als bestuurder en toezichthouder bij verschillende bedrijven. Ook is ze lid van de Sportraad Amsterdam en is ze in die stad sinds 2014 voorzitter van voetbalclub Zeeburgia. In die laatste functie maakt ze zich hard voor de bestrijding van racisme. Nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in 2019 in het uitduel met FC Den Bosch racistisch werd bejegend, riep zij op tot meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal. "Genoeg is genoeg", liet ze weten in een statement op de site van de voetbalclub. Volgens Smit is haar rol in het racismedebat ook een van de overwegingen geweest om Van Leeuwen voor te dragen.

Excelsior-speler Ahmed Mendes Moreira (midden) nadat hij racistisch werd bejegend in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (2019) - ANP

Marianne van Leeuwen (60) wil zelf nog niet op de zaken vooruitlopen. "Ik zal er enorm trots op zijn als ik de komende jaren samen met anderen mag gaan werken aan het verder vooruitbrengen van het Nederlandse voetbal, maar ik ga er extern pas over in gesprek als de benoeming formeel een feit is", aldus Van Leeuwen op de site van de KNVB. De benoeming is pas officieel als de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, waarin alle Nederlandse profclubs zijn vertegenwoordigd, op de hoogte is gesteld. Dit gebeurt op 18 juni in Zeist. Ook moet de Raad van Commissarissen toestemming krijgen van de Centrale Spelersraad, de Centrale Trainersraad en de Ondernemingsraad van de KNVB. De voordracht hing al een aantal dagen in de lucht, want dinsdag werd bekend dat ze de enige overgebleven kandidaat was. Toen wilde ze er niet veel over kwijt, behalve dat ze in gesprek was met de voetbalbond. "We hopen snel met een bevestigend bericht te komen, het is nog niet helemaal afgerond."

Eric Gudde. de huidige directeur betaald voetbal, gaat eind september met pensioen - ANP