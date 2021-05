Vertrekkend hockeybondscoach Caldas na Spelen aan de slag in Spanje

Dat Max Caldas na de Olympische Spelen van Tokio zou stoppen als bondscoach van de Nederlandse hockeymannen, was al ruim een jaar bekend, maar nu is ook duidelijk wat de 48-jarige Argentijn na de zomer gaat doen. Hij wordt bondscoach van het Spaanse mannenteam.

Voordat Caldas de hockeyers onder zijn hoede kreeg was hij de bondscoach van de vrouwen, met wie hij vele successen vierde. Zo werd Oranje onder zijn leiding Europees (2011), olympisch (2012) en wereldkampioen (2014).

Na die laatste titel, binnengehaald in Den Haag, verzocht de hockeybond hem over te stappen naar de nationale mannenploeg. Daarmee pakte hij twee keer EK-goud (2015 en 2017), WK-zilver in 2018 en er was een vierde plaats bij de Spelen van 2016.

Toen hij begin 2020 aankondigde te vertrekken als bondscoach, zei hij toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. "Maar tot en met de Olympische Spelen ligt mijn focus volledig bij de jongens met wie ik me op dit moment voorbereid op Tokio", voegde Caldas daaraan toe.

Niet uit luxe

Hockeycommentator Philip Kooke zei destijds dat het besluit van Caldas wellicht niet helemaal uit vrije wil was. "Vorig jaar zei hij nog dat deze functie hem als een jas paste. Deze draai is er niet een uit luxe, echt niet. We moeten helaas constateren dat Oranje in deze samenstelling op zijn laatste benen loopt", aldus Kooke.

Bekijk in de carrousel de visie van Kooke op het vertrek van Caldas en de reactie daarop van Caldas zelf: