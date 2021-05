Colombia geen gastheer meer van Copa América wegens aanhoudende protesten

Voor het eerst in de 105-jarige historie van de Copa América zou het toernooi in twee landen gespeeld worden, namelijk Argentinië en Colombia. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft nu echter toch besloten alle wedstrijden op Argentijnse bodem te laten spelen.

De reden voor het verplaatsen van de wedstrijden die in Colombia gespeeld zouden worden naar Argentinië is de onrustige situatie in het land. Landelijke protesten tegen de overheid, die eind april begonnen, hebben in Colombia aan al ten minste vijftien mensen het leven gekost.

Bij de protesten gaan duizenden mensen de straat op. Ze eisen onder meer beter onderwijs, betere gezondheidszorg en meer veiligheid. De politie treedt hardhandig op tegen de betogers.

Geen ruimte voor verplaatsing

Colombia had de Conmebol verzocht het toernooi te verplaatsen naar november, maar daarvoor is volgens de Zuid-Amerikaanse voetbalbond geen ruimte op de speelkalender.

In Colombia stonden vijftien wedstrijden gepland, waaronder de finale op 10 juli. Het toernooi, de Zuid-Amerikaanse variant van het EK voetbal, gaat half juni van start en duurt een maand.