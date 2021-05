William en Harry halen fel uit na bedrog door BBC rond Diana-interview

"Het is verdrietig om te weten dat de fouten van de BBC significant hebben bijgedragen aan de angst, paranoia en isolatie die ik me van die laatste jaren met haar kan herinneren", zegt de prins in een videoboodschap. "Het was niet alleen een losgeslagen verslaggever die haar liet zakken, maar ook de BBC-leiding, die wegkeek in plaats van moeilijke vragen te stellen."

De Britse prins William heeft hard uitgehaald naar de BBC na een kritisch rapport over een interview met zijn moeder, prinses Diana. Een onderzoek concludeerde gisteren dat het gesprek in 1995 onder valse voorwendselen tot stand was gekomen.

BBC-verslaggever Martin Bashir strikte Diana in 1995 voor het spraakmakende interview. De prinses was ongekend openhartig over het stranden van haar huwelijk. Ze gaf toe zelf een affaire te hebben gehad en zei ook dat er door ontrouw van haar man, kroonprins Charles, altijd "drie mensen in dit huwelijk zijn geweest".

Het jaar erop scheidde het echtpaar, nog een jaar later kwam Diana op 36-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Parijs.

Bedrog

Omdat het interview vorig jaar 25 jaar geleden was, doken er in de Britse media oude beschuldigingen op over de manier waarop het interview tot stand was gekomen. Volgens de broer van Diana had Bashir haar overtuigd mee te werken door bankafschriften te laten zien waaruit zou blijken dat naaste medewerkers van Diana spioneerden voor Buckingham Palace.

Nieuw onafhankelijk onderzoek concludeerde gisteren dat Bashir inderdaad over de schreef was gegaan en daarover had gelogen tegen zijn meerderen. De BBC bood de betrokkenen schriftelijk excuses aan. "Dit voldeed niet aan onze hoge eisen voor integriteit en transparantie."