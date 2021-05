Horner: 'Gat met Hamilton mag niet groter worden, Max moet hier winnen'

Max Verstappen in Monaco - EPA

Zelf is Max Verstappen voorzichtig met grote woorden en verwachtingen, maar zijn teambaas draait er niet omheen. "We moeten Lewis Hamilton verslaan in Monaco", zegt Christian Horner. "En om Hamilton te verslaan, moet je normaal gesproken de race winnen. Dus dat is het doel." De legendarische stratenrace in Monte Carlo is de vijfde grand prix van een seizoen dat tot nog toe gedomineerd wordt door wereldkampioen Hamilton en uitdager Verstappen. Vier keer op rij stonden ze op het podium, vier keer waren de rivalen de nummer één en twee. Hamilton zegevierde drie keer, Verstappen won de regenrace op Imola.

Lewis vs Max WK-punten ontwikkeling - NOS

"Het is 3-1 en we moeten daar 3-2 van maken, en zorgen dat het geen 4-1 wordt. We moeten binnen schootsafstand blijven om pressie op Mercedes uit te oefenen", zegt Horner. De teambaas van Red Bull Racing verheugt zich op het kroonjuweel van de autosport. "Dit is echt een grand prix waar we zin in hebben. We hebben deze race door de coronapandemie een jaar gemist, maar we hebben hier veel goede races gehad." 'Kwalificatie wordt cruciaal' De sleutel naar de zege ligt in Monaco zaterdagmiddag al voor het oprapen in de kwalificatie. Inhaalmogelijkheden zijn er niet of nauwelijks, dus de eerste startplek en een goede start zijn het gouden recept. "De kwalificatie wordt cruciaal en ik verwacht dat het bloedstollend wordt", zegt Horner. "Als je kijkt naar de eerste vier races moet het een spannende sessie worden."

Christian Horner - AFP

Horner heeft er vertrouwen in dat Verstappen - die in Monaco nog nooit op het podium stond - dit weekend de race op zijn naam kan schrijven. "Vergeleken met andere circuits hebben coureurs hier veel invloed op het resultaat en Max is in topvorm en rijdt op de limiet." Bij het horen van de recente uitspraak van Jos Verstappen dat de auto beter lijkt dan hij is omdat zijn zoon Max zó goed presteert, moet Horner grijnzen. "Vaders hebben altijd een mening en Jos is in de Formule 1 iets hoger opgeleid dan veel andere vaders. Onze auto is goed. Veel beter dan in voorgaande seizoenen. Maar inderdaad: Max haalt er alles uit en racet als het ware de banden van de auto af."

