Spanje versoepelt regels voor toeristen • Oproep voor snel openen cultuursector

De cultuursector moet zo snel mogelijk weer open. Die oproep doet een groep prominenten onder aanvoering van oud-minister en oud-NS-topman Roger van Boxtel in de Volkskrant. "Met een versnelde opening wordt maatschappelijk en economisch verlies beperkt en kan het publiek weer genieten van cultuur."

De brief is ondertekend door 160 mensen, onder wie oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Job Cohen, journalist Frits Barend, voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Schiphol-topman Dick Benschop. Van Boxtel is zelf bestuurder bij strijkorkest Amsterdam Sinfonietta en museum De Fundatie in Zwolle.

Volgens het openingsplan van het kabinet gaan culturele instellingen op zijn vroegst 9 juni weer open. De ondertekenaars roepen op daar niet op te wachten: "Open zo snel mogelijk de poorten van de cultuur."

Demissionair cultuurminister Van Engelshoven is het ermee eens dat de cultuursector zo spoedig mogelijk weer open moet, maar weet nog niet wanneer dat kan.