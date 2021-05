Ruim 11.000 fans welkom bij TT Assen • CBS: meer gespaard in coronajaar

Nederlanders hebben vorig jaar tijdens de coronacrisis veel meer gespaard dan in andere jaren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er gemiddeld per inwoner ongeveer 4400 euro opzij gezet in 2020. Dat is ruim 1900 meer dan het jaar ervoor.

Het is het hoogste bedrag sinds het CBS dit begon te meten, in 1995. Volgens het CBS werd er in Nederland vorig jaar meer gespaard dan in andere landen in de Europese Unie. Mede doordat er veel gespaard werd, nam ook het gemiddelde vermogen van Nederlanders toe. Eind 2020 bedroeg dat 16.000 euro, bijna 3000 euro meer dan een jaar eerder.

Eerder zag ook De Nederlandsche Bank dat er door Nederlanders veel meer gespaard werd in 2020. Op particuliere spaar- en betaalrekeningen kwam er bijna 42 miljard euro bij, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Vooral huishoudens met een bovenmodaal inkomen spaarden veel. Bijna driekwart van de huishoudens met een inkomen beneden modaal spaarde het afgelopen jaar niet, bleek begin deze maand uit een enquête van de Rabobank.

'Coronasparen' niet voor iedereen: 1 op 5 Nederlanders zag spaargeld verdampen