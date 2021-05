Reiscertificaat wordt ingebouwd in CoronaCheck-app • Tweede AstraZeneca-prik weer sneller gezet

Het is de bedoeling om inderdaad uiterlijk 1 juli klaar te zijn met het covid-reiscertificaat waarmee Nederlanders door Europa kunnen reizen. Dat zei Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, in het radioprogramma Nieuws en Co. "Alles is erop gericht om op of voor 1 juli klaar te zijn in Nederland. Dat zal gebeuren met een app die al bekend is, die staat al in de App Store. Dat is namelijk de CoronaCheck-app, nu gebruikt voor toegang in Nederland en negatieve testen."

De app wordt gereedgemaakt om op korte termijn ook informatie over vaccinaties te bevatten. Het wordt volgens Roozendaal wel "hard werken om dat de komende weken voor elkaar te boksen". Hij zegt dat iedere EU-lidstaat straks een eigen app heeft waarmee inwoners hun eigen Europese QR-code kunnen opvragen om mee te reizen.

Volgens hem kunnen mensen op de app inloggen met hun DigiD, waarna wordt gekeken of ze toestemming hebben gegeven om hun gegevens aan het RIVM te verstrekken. Als het RIVM hun gegevens heeft, dan komen die data ook in de app. "Dan zeg je: maak een Europese QR-code, en die code kun je dan bijvoorbeeld aan de grens laten zien."

In gesprek met Nieuws en Co zei Roozendaal verder dat de gebrekkige registratie van de vaccinaties in Nederland een knelpunt is bij de ontwikkeling van het certificaat. Eerder werd al gemeld dat de database van het RIVM niet compleet is, bijvoorbeeld door het traag of niet doorgeven van vaccinaties door huisartsen of doordat mensen opgeven dat ze hun prik niet willen registreren. Volgens Roozendaal is het nog niet duidelijk hoe mensen in deze gevallen een covid-19-certificaat kunnen krijgen, maar wordt daar wel aan gewerkt.