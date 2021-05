200 miljoen voor coronakredieten mkb-bedrijven • EU wil bijdragen aan Afrikaanse vaccinfabrieken

In ruim twee weken tijd zijn bij het UWV ruim 19.000 aanvragen ingediend voor de vijfde periode van de loonsteunregeling NOW. Daarvan zijn er nu bijna 13.000 goedgekeurd.

Tot nu toe is het volgens het UWV rustiger dan in voorgaande periodes. In de vorige termijn, bijvoorbeeld, lag het aantal aanvragen na een week al fors hoger dan nu. Aanvragen voor de huidige periode kunnen sinds 6 mei tot en met 30 juni worden ingediend.

De 13.000 werkgevers van wie de aanvraag nu is toegekend, hebben samen zo'n 275.000 mensen in dienst. De werkgevers ontvangen het geld in drie termijnen, waarvan ze nu de eerste termijn (in totaal 294 miljoen euro) hebben gekregen.

De meeste toegekende aanvragen (5737) komen uit de sector horeca en catering. Die sector is goed voor een eerste voorschot van 76 miljoen euro. Daarna volgen de sectoren overige commerciële dienstverlening en detailhandel.