Staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas in eerste nacht niet geschonden

Palestijnse inwoners van de Gazastrook gingen afgelopen nacht de straat op na de start van het staakt-het-vuren, even na 01.00 uur Nederlandse tijd. Mensen kwamen juichend naar buiten. Daarbij werd ook in de lucht geschoten.

Het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas is in de eerste uren na het ingaan van het bestand niet geschonden. "Aan beide kanten zijn er geen aanvallen gemeld", zegt correspondent Ties Brock in het NOS Radio 1 Journaal.

Het akkoord kwam gisteravond tot stand, na bemiddeling van Egypte. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op Israël en Hamas, de militante groepering die sinds 2007 aan de macht is in Gaza, vanwege de geweldsuitbarsting in de afgelopen anderhalve week.

In totaal heeft het recente geweld het leven gekost aan zeker 232 Palestijnen, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. In Israël zijn volgens dat land twaalf mensen omgekomen. In de laatste uren voor het ingaan van het staakt-het-vuren ging het wederzijdse geweld nog door. Zo werden vanuit de Gazastrook meerdere raketten afgevuurd richting Israël en voerde het Israëlische leger ook zeker één luchtaanval uit, meldt persbureau Reuters.

Komende dagen meer duidelijk

Beide zijden hebben gewaarschuwd voor vergelding als de andere partij zich niet aan het staakt-het-vuren houdt. Volgens correspondent Ties Brock moet de komende dagen duidelijk worden hoe stevig het bestand daadwerkelijk is. "En ook of bijvoorbeeld de Islamitische Jihad, de rivaliserende beweging die ook vanuit de Gazastrook opereert, zich eraan houdt."

Volgens Brock zijn er tekenen zijn dat het geweld voorlopig is geluwd, omdat beide partijen het staakt-het-vuren met overtuiging hebben afgekondigd. Hij legt uit dat zowel Hamas als Israël weinig had te winnen met verdere voortzetting van het conflict. Ook omdat ze allebei wijzen op de overwinningen die ze hebben geboekt.

Brock: "Hamas heeft zich opgeworpen als voorvechter van de Palestijnse zaak door op een gewelddadige manier in actie te komen tegen Israël. Daarnaast hebben ze laten zien dat ze Tel Aviv en zelfs Jeruzalem kunnen bereiken met raketten. En Israël wijst erop dat ze het tunnelnetwerk van Hamas ernstig hebben beschadigd en vele leden van Hamas en Islamitische Jihad hebben uitgeschakeld."

Brock plaatst nog wel een kanttekening bij de huidige rust, "want een escalatie zit in een klein hoekje".

Biden: oprechte kans op vrede

De Amerikaanse president Biden sprak zijn steun uit voor het staakt-het-vuren. Hij ziet naar eigen zeggen "een oprechte kans" om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. In een verklaring benadrukte hij wel dat de VS nog altijd staat achter het recht op zelfverdediging van Israël.

Correspondent Brock zegt dat de vooruitzichten op structurele vrede "niet zo heel hoopgevend" zijn. "Het was niet de eerste keer dat het tot zo'n uitbarsting van geweld is gekomen tussen Israël en Hamas. Dit was de vierde keer in de afgelopen vijftien jaar en al die keren is er daarna nooit werk gemaakt van een serieuze politieke oplossing. Alle onderliggende problemen zijn gebleven en de situatie in zeker de Gazastrook is humanitair gezien alleen maar erger geworden."

Biden beloofde wel humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. Daarbij wil hij alleen samenwerken met de Palestijnse Autoriteit, niet met Hamas.