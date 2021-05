Staakt-het-vuren ingegaan, Palestijnen in Gaza vieren feest op straat

Palestijnse inwoners van de Gazastrook zijn vannacht de straat op gegaan om het ingaan van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 01.00 uur Nederlandse tijd, toen het bestand inging, kwamen mensen juichend naar buiten. Daarbij werd ook in de lucht geschoten.

Ook uit luidsprekers van moskeeën klonken triomfantelijke teksten. Persbureau Reuters schrijft dat er werd gesproken over "de overwinning van het verzet op de bezetters".

Het staakt-het-vuren kwam de afgelopen avond tot stand, na bemiddeling van Egypte. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op Israël en Hamas vanwege de geweldsuitbarsting in de afgelopen anderhalve week.

Volgens het Duitse persbureau DPA waren er de eerste uren na het ingaan van het bestand geen berichten over schendingen. Beide zijden hebben gewaarschuwd voor vergelding als de andere partij zich niet aan het staakt-het-vuren houdt.

Biden: oprechte kans op vrede

De Amerikaanse president Biden heeft zijn steun uitgesproken voor het staakt-het-vuren. Hij ziet naar eigen zeggen "een oprechte kans" om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. In een verklaring benadrukte hij wel dat de VS nog altijd staat achter het recht op zelfverdediging van Israël.

Biden beloofde ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. Daarbij wil hij alleen samenwerken met de Palestijnse Autoriteit, niet met Hamas. Die laatste organisatie, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, wordt door onder meer de VS en de Europese Unie als terroristische organisatie gezien.

Geweld vlak voor deadline

In de laatste uren voor het ingaan van het staakt-het-vuren ging het wederzijdse geweld nog door. Zo werden vanuit de Gazastrook meerdere raketten afgevuurd richting Israël en voerde het Israëlische leger ook zeker één luchtaanval uit, meldt Reuters.

In totaal heeft het geweld de afgelopen elf dagen het leven gekost aan zeker 232 Palestijnen, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. In Israël zijn volgens dat land twaalf mensen omgekomen.