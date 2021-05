Emmen degradeert uit eredivisie na penalty's tegen NAC

Emmen wist in de eerste helft geen bres te slaan in de Bredase muur en tot overmaat van ramp maakte NAC een goal. Een lange bal van Thom Haye belandde bij Ramon Hendriks. Hij behield het overzicht en bediende Lex Immers op maat: 0-1.

De club uit Drenthe maakte in 2018 zijn debuut op het hoogste niveau nadat via de play-offs promotie was afgedwongen door te winnen van NEC en Sparta Rotterdam. In zijn eerste eredivisieseizoen werd Emmen veertiende en vorig jaar stond het twaalfde toen de competitie werd afgebroken.

Na drie seizoenen in de eredivisie is het doek voor FC Emmen gevallen. NAC Breda was donderdag in de halve finale van de play-offs, om een ticket voor het hoogste niveau, na het nemen van strafschoppen te sterk voor de thuisploeg. Na 120 minuten was de stand 1-1.

Na rust had Emmen opnieuw het meeste balbezit, maar het ontbeerde aanvankelijk creativiteit om NAC in verlegenheid te brengen. Alleen bij kansjes voor Nick Bakker (kopbal net naast) en Kerim Frei (bal breed in plaats van schot) veerden de 1.200 aanwezigen op.

Aan de andere kant had Lewis Fiorini de beslissing op zijn voet na een pass van Immers. De huurling van Manchester City zag zijn poging net naast het doel van Michael Verrips verdwijnen.

Gelijkmaker

Tien minuten voor tijd kwam Emmen toch op gelijke hoogte. Een voorzet van Caner Cavlan ging via invaller Nikolai Laursen en de schouder van NAC'er Hendriks tegen de touwen. Cavlan schoot even later in kansrijke positie voorlangs.

Emmen voerde de druk op, maar wist niet meer te scoren waardoor een verlenging noodzakelijk was. Daarin werd, ondanks een overwicht van de thuisploeg, niet gescoord. Vervolgens nam NAC de penalty's beter.

Namens Emmen misten Keziah Veendorp en Sergio Peña. Dion Malone faalde namens NAC. Mounir El Allouchi velde vervolgens het vonnis over de Drenten.

"Dit is pijnlijk", reageerde Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw na afloop bij ESPN. "We zijn in de competitie te laat op gang gekomen en nu hebben we de rekening gepresenteerd gekregen."