Lang scoort voor Club Brugge dat dankzij remise landstitel prolongeert

Club Brugge is voor de zeventiende keer kampioen van België geworden. De ploeg met onder anderen Ruud Vormer en Noa Lang in de gelederen kwam in het uitduel met Anderlecht weliswaar niet verder dan 3-3, maar dat was genoeg om in de kampioensgroep niet meer te achterhalen te zijn voor Racing Genk, de enig overgebleven belager.

Het door John van den Brom getrainde Genk had eerder op de avond met 4-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een hattrick van Kristian Thorstvedt en een doelpunt van voormalig eredivisietopscorer Cyriel Dessers. Desondanks had Club Brugge in Brussel aan een punt voldoende om de titel te prolongeren.

Vierde voor Vormer

Dat ene punt lonkte al nadrukkelijk toen Hans Vanaken na een door Lang opgezette aanval een voorzet van Charles de Ketelaere met de borst achter de 18-jarige Bredenaar Bart Verbruggen werkte. Anderlecht maakte een machteloze indruk, maar kwam op slag van rust toch langszij. Een onschuldige handsbal van Clinton Mata werd bestraft met een strafschop, die Lukas Nmecha verzilverde.