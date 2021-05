Deur staat voor buitenwereld nog maar op een kier in Ethiopische deelstaat Tigray

Na ruim een half jaar aanvragen, kregen Afrika-correspondent Elles van Gelder en cameraman Sven Torfinn toestemming om als journalisten naar Tigray te gaan, de noordelijke deelstaat van Ethiopië waar al sinds november een conflict woedt.

En daar staan we dan eindelijk, met onze felbegeerde Ethiopische journalistenpas, op het vliegveld van de regionale hoofdstad van Tigray, Mekelle, een veilige haven in de regio. Op de weg van het vliegveld naar het centrum staan veel militairen van het Ethiopische leger. Maar in de binnenstad voelt het leven normaal. De koffietentjes zitten vol en mensen zijn aan het werk.

Nog nooit eerder deed ik verslag van een conflict dat zich zo achter gesloten deuren afspeelt. Vanaf het begin van het de oorlog werd het internet geblokkeerd en was er geen telefoonverkeer. Contact met mensen in Tigray was vrijwel onmogelijk.

Mobiel bereik

Maar in de hoofdstad kan weer gebeld worden. En ons hotel heeft sinds vier dagen weer internet. Voor de deur staan jongeren met hun mobieltjes. Ze proberen het open wifi-netwerk van de hotellobby op te vangen. Velen hopen na maanden op een teken van leven van familie op het platteland. Dat blijft lastig want buiten Mekelle is nog geen mobiel bereik.

Ondanks dat de spanningen al een tijd voor de oorlog opliepen, hadden ze hier niet gedacht dat het zo uit de hand zou lopen. Er zijn vier strijdende partijen in Tigray: het Ethiopische leger wordt gesteund door troepen uit buurland Eritrea en door milities uit de aangrenzende deelstaat Amhara. Aan de andere kant staan de opstandelingen van de TPLF, een groep die decennialang de meeste macht had in Ethiopië, en met harde hand regeerde, totdat Abiy Ahmed in 2018 premier werd.

Met hem ging er een nieuwe, vrijere, wind waaien. Oppositieleden en journalisten die vast waren gezet kwamen vrij. Maar etnische spanningen laaiden op verschillende plekken in het land op en de relatie tussen de premier en de TPLF verzuurde. Nadat Abiy nationale verkiezingen uitstelde vanwege de coronapandemie, had hij volgens de TPLF geen legitimiteit meer. Vervolgens organiseerden ze in Tigray, tegen het nationale beleid in, zelf wel verkiezingen.

Meisje van 15

In november vielen eenheden van de TPLF een basis van het federale leger in Tigray aan. De Ethiopische premier Abiy zegt dat hij daarna geen andere keuze had dan hard op te treden in Tigray. De eenheid van Ethiopië stond op het spel. Hij beloofde een korte militaire operatie, waarbij de politieke leiders aangepakt zouden worden. Maar het liep anders. Volgens UNICEF zijn er inmiddels ruim een miljoen mensen intern op de vlucht.

In een ziekenhuis in Mekelle ontmoeten we een meisje van nog maar vijftien jaar oud dat zwaargewond is geraakt. Een kogel is dwars door haar hoofd gegaan, dicht bij haar oogkas. Volgens haar vader werd ze geraakt toen ze wegrende van Eritrese troepen. "Ze dachten dat ze voor hen vluchtte. Ze is een kind, ze is onschuldig." Dat ze het heeft overleefd is een wonder, maar ze kan nooit meer zien.