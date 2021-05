NEC op drempel van eredivisie na ruime zege op Roda JC

NEC staat in de finale van de play-offs - Pro Shots

NEC kan zondag na vier jaar op het tweede voetbalniveau actief te zijn geweest, terugkeren in de eredivisie. De Nijmegenaren versloegen Roda JC in de halve finale van de play-offs met 3-0 en treffen FC Emmen of NAC Breda in de eindstrijd. Die twee ploegen spelen om 21.00 uur tegen elkaar.

Emmen-NAC te volgen via liveblog De wedstrijd tussen FC Emmen en NAC is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

De Nijmeegse formatie van trainer Rogier Meijer sloot het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie slechts af op de zevende plek, maar na de verrassende zege op Almere City FC (0-4) in de eerste ronde van de play-offs lonkte ineens een finaleplek. Die kwam er ook, want al na zes minuten nam NEC de leiding tegen Roda JC. Na een crosspass van Jordy Bruijn knalde Bart van Rooij de bal na de eerste aanname fraai in de bovenhoek.

Dolle vreugde bij NEC na de snelle 1-0 van Bart van Rooij - Pro Shots

Roda JC, dat De Graafschap in de eerste ronde met 3-2 verraste, ging na de vroege achterstand op zoek naar de gelijkmaker. Tot uitgespeelde kansen leidde het echter niet voor de nummer acht van het reguliere seizoen. NEC bleek effectiever en kwam op slag van rust op 2-0. Een vrije trap van Bruijn belandde via Roda-doelman Jan Hoekstra en de paal voor de voeten van Rangelo Janga, die de aanwezige 1.500 fans voor de tweede keer liet juichen. Na een uur werd het nog mooier voor de Nijmegenaren toen Jonathan Okita de ver uit zijn doel komende Hoekstra omspeelde en de bal binnenschoof. Roda JC was geknakt en kan zich gaan richten op een vierde seizoen in de eerste divisie.