Israël en Hamas akkoord met staakt-het-vuren in Gazastrook

Israël en Hamas zijn na bemiddeling van Egypte een staakt-het-vuren in de Gazastrook overeengekomen. In een verklaring schrijft Hamas dat de wapenstilstand om 01.00 uur Nederlandse tijd ingaat, maar het Israëlische veiligheidskabinet zegt dat er nog geen tijdstip is afgesproken.

Vanavond kwam premier Netanyahu met het veiligheidskabinet bijeen om de voorwaarden voor het staakt-het-vuren te bespreken. Volgens hun verklaring stemden alle leden van het overleg unaniem in met het staakt-het-vuren.

De Egyptische president Sisi heeft aangekondigd twee diplomatieke delegaties naar Israël en de Palestijnse gebieden te sturen om verder te bemiddelen tussen de partijen.

Internationale druk

De afgelopen dagen nam de internationale druk toe op beide partijen om een wapenstilstand af te spreken. De Amerikaanse president Biden eiste gisteren een directe de-escalatie van het conflict. Premier Netanyahu zei daarop dat Israël zou doorgaan met de militaire operatie tegen Hamas totdat alle doelen zijn bereikt.