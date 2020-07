Geen landelijke verplichting voor mondkapje, wel lokale experimenten

Het Outbreak Management Team (OMT) ziet nog steeds geen reden om niet-medische mondkapjes verplicht te stellen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan, vindt het OMT na weging van de nieuwste inzichten en rapporten.

Er komt dan ook geen landelijke verplichting voor het dragen van niet-medische mondkapjes, heeft het kabinet besloten. Maar met de veiligheidsregio's wordt nog wel gesproken over manieren om lokaal maatregelen te nemen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Van Ark voor Medische Zorg en het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, op het provinciehuis in Utrecht.

Lokale experimenten

Omdat in sommige regio's het aantal besmettingen sneller omhoog gaat dan in andere, bijvoorbeeld in Rotterdam en West-Brabant, moeten er wel mogelijkheden komen om lokaal op te treden.

Dan gaat het over mondkapjes, maar ook over het beïnvloeden van gedrag op andere manieren, zoals publiekscampagnes en het benaderen van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en studenten of terugkerende toeristen.

Waar geëxperimenteerd gaat worden met lokale maatregelen wordt op dit moment onderzocht, vertelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad: