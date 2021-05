Nederlandse estafettezwemmers grijpen zilver op olympische 4x100 meter wisselslag

Ook in 2014 was Oranje goed voor EK-zilver. De wisselslag voor gemengde teams stond voor de vierde keer op het EK-programma en steeds werd Groot- Brittannië kampioen. Nu wonnen Kathleen Dawson, Adam Peaty, Guy James en Anna Hopkin. Zij verbeterden met 3.38,82 zelfs het Europees record dat de Britten zelf in 2018 op 3.40,18 hadden gebracht.

De Nederlandse zwemploeg heeft op de 4x100 meter gemengde estafette zilver veroverd bij de EK zwemmen in Boedapest. Arno Kamminga, Kira Toussaint, Nyls Korstanje en Femke Heemskerk doken met 3.41,28 ruim onder het Nederlands record, dat met 3.44,46 in handen was van een kwartet met Joeri Verlinden in plaats van Korstanje.

Heemskerk was eens te meer een klasse apart. Met haar 30 jaar was de veterane niet alleen veruit de oudste van het gehele veld, ze was met haar splittijd van 51,87 op de vrije slag tevens de snelste vrouw in het water. Nooit eerder zwom Heemskerk met vliegende start sneller dan donderdag in de Duna Arena.

"Dit biedt geen garantie voor de individuele 100 vrij (vrijdag op het programma, red.)", wist ze ook. "Het laat alleen maar zien dat ik hier best wel lekker zwem."

Surprise

Het zilver kwam niet alleen voor Heemskerk, maar ook voor haar overige drie teamgenoten eigenlijk als een surprise. Dat het goud voor de derde opeenvolgende keer naar Groot-Brittannië ging, was vooraf ingecalculeerd. Dat Nederland Italië en Rusland achter zich liet, was een aangename verrassing.

"Voor de race keek ik even om me heen", zei vlinderslagzwemmer Nyls Korstanje. "Daar stonden behoorlijke wat grote namen bij elkaar. Big dogs, zogezegd. Het was heel speciaal om tegen die gasten te racen."

"Toen ik in het water lag, had ik een behoorlijke achterstand. Gelukkig is jagen op tegenstanders echt mijn dingetje. Wanneer je een strijder als Femke in je team hebt om het af te maken, is dat een prettig idee. Als iemand zo'n karwei kan afmaken, dan is zij het."