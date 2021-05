Protest van politie, brandweer en zorg tegen Surinaamse regering

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de economische toestand in het land. De protestactie werd geïnitieerd door de Surinaamse politiebond, die een hoger salaris en betere werkomstandigheden wil, maar wordt door verschillende groepen aangegrepen om onvrede over de regering te uiten.

Op dit moment voeren vertegenwoordigers van de politiebond overleg met de Surinaamse president Santokhi. Bij zijn kantoor heeft zich een menigte verzameld. Op een livestream van de Nederlands-Surinaamse mediaorganisatie Tra Fas' De is te zien dat militairen de toegang tot het gebouw blokkeren.

Naast agenten hebben ook brandweerlieden en verpleegkundigen zich aangesloten uit onvrede over hun salaris en de werkdruk. De politiebond benadrukt in een verklaring dat het niet hun bedoeling was om het politieprotest uit te breiden tot een breder anti-regeringsprotest en distantieert zich van de deelname van andere bonden, schrijft Star Nieuws.

Desondanks grijpen verschillende activisten en politici het politieprotest aan om te demonstreren tegen het beleid van president Santokhi. Zo zijn er groepen die protesteren tegen stijgende prijzen in de supermarkt of het steunpakket dat met het Internationaal Monetair Fonds is afgesproken.

IMF-lening

Die IMF-lening is bedoeld om Suriname economisch op de rails te krijgen. De regering van de vorig jaar aangetreden president Santokhi nam het land over met een grote staatsschuld van 3,5 miljard euro. Het land is praktisch failliet en gaat gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis.

Ook Curtis Hofwijks, die in het verleden een van de gezichten van het protest tegen oud-president Bouterse was, wil een protest initiëren. Hij keert zich onder meer tegen de benoeming van bekenden van topfunctionarissen in andere topfuncties. Ook verwijt hij regeringsleiders zichzelf te verrijken, onder meer door grote lappen grond aan te kopen.

Hofwijks roept automobilisten op om nabij overheidsgebouwen te toeteren, omdat hij een grote menigte onverantwoord acht vanwege de coronapandemie.