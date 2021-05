Basaçikoglu keert bij Heracles Almelo terug in de eredivisie

Bilal Basaçikoglu keert terug in de eredivisie en gaat uitkomen voor Heracles Almelo. De 26-jarige vleugelaanvaller tekent in Almelo een contract van twee jaar met een optie voor nog een seizoen.

Sinds zijn vertrek bij Feyenoord in 2018 speelde Basaçikoglu in Turkije voor Kayserispor, Trabzonspor en Gaziantep FK. Eerder kwam hij uit voor sc Heerenveen.

"Hier wil ik weer aantonen wat ik kan", reageert Basaçikoglu op zijn transfer. "Als ik de oude Bilal kan laten zien ben ik er zeker van dat ik veel kan betekenen voor Heracles Almelo. Ik weet dat dit een warme club is die spelers een kans geeft. Hopelijk gaan we er samen iets moois van maken."

Basaçikoglu is de eerste nieuweling voor volgend seizoen in Almelo. "Bilal is 26 jaar oud, heeft ervaring en kan kwaliteit toevoegen aan onze selectie. Het is aan ons om hem weer op zijn oude niveau te krijgen. Dat moet hij vooral zelf doen, maar daar gaan wij hem als club bij helpen", aldus technisch directeur Tim Gilissen.