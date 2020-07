Zeker vier daders achter overval op distributiecentrum Bol.com

Bij de gewapende overval op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk waren zeker vier daders betrokken. Dat meldt de politie. Twee beveiligers van het bedrijf werden met een vuurwapen bedreigd en vervolgens gegijzeld. De daders gingen ervandoor met een grote hoeveelheid waardevolle spullen.

De overval begon zondagochtend 19 juli rond 08.15 uur en pas rond 14.50 uur wisten de beveiligers zich te bevrijden en alarm te slaan. Er waren op het moment van de overval naast de twee gegijzelde beveiligers nog enkele andere werknemers aanwezig, maar zij hebben volgens de politie niets van de overval meegekregen.

Volgens de politie is "een aanzienlijke hoeveelheid waardevolle goederen" buitgemaakt, die de daders met een vrachtwagen hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden.

De recherche is nog altijd bezig met een uitgebreid onderzoek, meldt Omroep Brabant. Daarbij worden volgens de politie veel camerabeelden bestudeerd. In het bedrijf is door forensisch rechercheurs een sporenonderzoek ingesteld en er zijn getuigen verhoord.