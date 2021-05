Weer zilver voor Kamminga, nu op 200 meter schoolslag: 'Warming-up voor zomer'

Kamminga verovert ook op 200 meter schoolslag zilver bij EK zwemmen - NOS

Hij is volwassen geworden, Arno Kamminga kan niet nalaten dat te benadrukken. Vrolijk en positief, bovendien. Serieus. Gedreven. Eerzuchtig. Dat ook. En, sinds donderdag, vice-Europees kampioen op de 200 meter schoolslag. Met zijn 2.07,35 moest hij, net als twee dagen eerder op de 100 schoolslag, alleen de regerend wereldkampioen voorlaten. De Rus Anton Tsjoepkov (2.06,99), in dit geval. Het verhaal van Kamminga (25) is het verhaal van de jeugdige zwemmer die voorbestemd was zich te specialiseren op het vlinderen. Maar die zijn ambities op de zwaarste slag moest laten varen omdat hij met zijn 1.84 meter lengte tekortkwam om het ver te kunnen schoppen. Lekker lang douchen De zwemmer die bij zijn club De Columbiaan in Voorhout vooral opviel omdat hij tijdens de trainingen steevast de kantjes ervan afliep. Een tiener die liever lui dan moe was en tijdens trainingen vaak blessures veinsde om lekker lang onder de hete douche te kunnen staan, terwijl zijn ploeggenootjes tussen de lijnen de longen uit hun lijf zwommen.

Niet zelden kwamen die na afloop van de training tot de conclusie dat Kamminga zoveel warm water had verbruikt, dat hen letterlijk en figuurlijk een koude douche stond te wachten. Uitgerekend een tragische familiegebeurtenis, het overlijden van zijn moeder, bracht Kamminga tijdig tot inkeer. Het op een haar na missen van de Europese jeugdkampioenschappen van 2016 deed hem ertoe besluiten alles op het zwemmen te zetten. Hij verkaste van Voorhout naar de nationale topsportlocatie in Amsterdam, waar hij een succesvolle samenwerking begon met trainer Mark Faber. Om alles te laten wijken voor het zwemmen, beëindigde hij zelfs vroegtijdig zijn studie bedrijfskunde. Ongekende mogelijkheden Het oog van Faber herkende meteen Kamminga's ongekende mogelijkheden. Hij zag een zwemmer met de juiste fysieke verhoudingen, ongekende lenigheid in de knieën en natuurlijke aanleg om het lichaam goed aan te sturen. Aan het enige aspect waar het zijn pupil feitelijk aan ontbrak, uithoudingsvermogen, viel te schaven. Het project Kamminga was geboren. Bekijk hieronder hoe Kamminga dinsdag zilver won op de 100 meter schoolslag.

Vijf jaar na Fabers eerste kennismaking met Kamminga is de Katwijker uitgegroeid tot de rijzende ster op de internationale schoolslag. Op de 100 meter is hij de enige die het de Brit Adam Peaty over twee maanden in olympisch Tokio moeilijk kan maken, zo moest de zelfbewuste Brit in Boedapest erkennen nadat hij Kamminga in de EK-finale maar nipt van het lijf had kunnen houden. ''Hij is de enige tegenstander die ik straks in de gaten moet houden." Zesde tijd ooit Ook op de dubbele afstand behoort de Nederlander deze zomer in Japan tot de podiumkandidaten, al komt de concurrentie daar naast Tsjoepkov vooral van buiten Europa. Op de eeuwige ranglijst neemt Kamminga de zesde positie in. Tussen wereldrecordhouder Tsjoepkov (2.06,12) en de Katwijker (2.06,85) staan de Japanners Sato Shoma (2.06,40), Ippei Watanabe (2.06.67) en Akihiro Yamaguchien (2.07,01) plus de Australier Matthew Wilson, die eveneens een tijd van 2.06,67 achter zijn naam heeft staan.

EK zwemmen live bij de NOS De halve finales en finales van de Europese kampioenschappen zwemmen zijn elke avond vanaf 18.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

De individuele zilveren races in de Duna Arena waren er twee met olympisch perspectief. En kwam bij de zwemmer dan ook niet aan met de suggestie dat hij wellicht een gouden plak had laten liggen. "Ik kwam, internationaal gezien, met een blanco erelijst naar Boedapest. Wanneer de teller dan, inclusief een estafettenummer, op drie stuks staat, mag ik niet klagen." Warming-up Kamminga kijkt nu al reikhalzend uit naar de volgende confrontatie met Tsjoepkov, over twee maanden in Japan. "Dit is een mooie warming-up voor deze zomer. Op de Olympische Spelen moet het gebeuren." "Vergeet niet dat ik vanavond tegen de regerend Europees en wereldkampioen heb gezwommen, de houder van het wereldrecord en dé favoriet voor goud in Tokio. Wanneer je er dan in slaagt om zó dicht op hem te finishen, is dat geen schande."

