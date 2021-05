Opnieuw zilver voor schoolslagspecialist Kamminga, ditmaal op 200 meter

Kamminga lag bij het laatste keerpunt nog niet op medaillekoers, maar kwam in de laatste vijftig meter snel naar voren door het veld. Hij was echter niet bij machte de Russische topfavoriet Tsjoepkov te passeren.

Op de 50 meter vlinderslag plaatste Nyls Korstanje zich voor de finale op de 50 meter vlinderslag, die vrijdag wordt gezwommen. Korstanje was in de series met 23,39 goed voor de gedeelde derde tijd, waarna hij in de halve finales nog wat sneller was. Zijn 23,34 was de zesde tijd.

Voor Thom de Boer, die de negende tijd zwom in de series, eindigden de EK in de halve finales met de 14de tijd: 23,51.

Bekijk hieronder de halve finales van Korstanje en De Boer: