Twittergesprek tussen viroloog en Willem Engel op 2000 reclameborden

Een screenshot van het twittergesprek van Viruswaarheid-voorman Willem Engel en de Belgische viroloog Marc Van Ranst komt op reclameborden op meer dan 2000 locaties. Het benodigde geld daarvoor is met een crowdfundactie opgehaald door Blendle-oprichter Alexander Klöpping.

Klöpping startte de actie gisteren, nadat de Belgische viroloog van zich af had gebeten op Twitter. Van Ranst zit op dit moment met zijn gezin ondergedoken omdat hij wordt bedreigd door een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair, Jurgen Conings.

Engel reageerde op die bedreiging op Twitter. Van Ranst had het volgens de aanvoerder van de corona-sceptische beweging Viruswaarheid "zo bont gemaakt dat hij nu extreem gehaat is". Engel zei dat hij tegen bedreigingen was, maar dat de viroloog zeker een aandeel had in wat Engel "de angstpandemie" noemde.

Doneerknop uit

Hierop reageerde Van Ranst: "Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt." Tot die tijd zei de viroloog geen boodschap te hebben aan wat Engel te zeggen heeft "en Nederland zou dat best ook niet doen."

Volgens Klöpping verdiende de twitterthread van Engel en Van Ranst "het grootst mogelijke publiek". Daarom begon hij de crowdfundingcampagne om de viroloog steunen. "Het is duidelijk: Marc van Ranst verdient onze steun", schreef Klopping op de pagina van de inzamelingsactie.

Het streefbedrag van 2000 euro werd al snel gehaald, en 24 uur later staat de doneerknop uit, maakt Klöpping bekend op Twitter. Er is meer dan 25.000 euro opgehaald. "De komende dagen wordt de thread op meer dan 2000 plekken in Nederland getoond. Van tankstations tot bushokjes, van winkelcentra tot Schiphol."