Zeventien landen in tweede halve finale Songfestival • Duncan Laurence positief getest

Verdrietig nieuws voor Duncan Laurence: hij is positief getest op corona en treedt aankomende zaterdag niet live op. "Hij zal wel in een andere vorm acte de présence geven", laat de organisatie weten.

"We balen natuurlijk enorm, in de eerste plaats voor Duncan, die we dit live optreden zo hadden gegund na zijn Eurovisie-zege en het wereldwijde succes van Arcade", zegt Sietse Bakker, executive producer van het songfestival.

Hij opende nog wel de eerste halve finale: