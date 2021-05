Parsons twijfelde geen moment over bondscoachschap: 'Een no-brainer'

De Oranjevrouwen hebben eindelijk duidelijkheid over de nieuwe bondscoach. De 34-jarige Mark Parsons neemt na de Olympische Spelen het stokje over van Sarina Wiegman. De Engelsman twijfelde geen moment. "Voor mij was het een no-brainer."

Parsons is nu nog coach van de vrouwen van Portland Thorns, dat uitkomt in de NWSL, de hoogste divisie in de Verenigde Staten. De eerste maanden combineert hij het bondscoachschap nog met zijn huidige functie.

'Veel talent'

"Belangrijkste reden om voor Nederland te kiezen is dat het wereldwijd een van de toonaangevende landen is in het voetbal. Ik ben opgegroeid met het kijken naar sommige van de beste Nederlandse voetballers van dat moment in de Premier League. En als je dan ziet wat voor ontwikkeling de vrouwen in de afgelopen vijf tot tien jaar hebben doorgemaakt..."

Parsons heeft nog geen speelsters gesproken, maar kan niet wachten om na de Olympische Spelen aan zijn job te beginnen. "Het huidige team zit vol ambitie, met voetbalsters die ervaring hebben in de grote competities. En daarachter zit veel talent. Voor mij was er geen enkele twijfel om hier deel van uit te willen maken."

Bekijk hieronder een langer gesprek met de nieuwe bondscoach van de Oranje-voetbalsters.