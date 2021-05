Gescheurde pees dwingt Welten tot race tegen de klok: 'Focus op Spelen'

Lidewij Welten heeft een streep gezet door de EK hockey van begin juni in Amsterdam, maar gaat er alles aan doen om wel van de partij te kunnen zijn op de Olympische Spelen die op 23 juli in Tokio beginnen. En dat gaat nog een hele toer worden, nu de 217-voudig international weet welke blessure ze afgelopen zaterdag heeft opgelopen: een pees van haar linkerhamstring is afgescheurd, zo heeft een MRI-scan uitgewezen.

"Ik ben een vechter. Dat houdt me op de been", klinkt de 30-jarige speelster van Den Bosch strijdlustig op hockey.nl. "Ik focus me op de Spelen. Ik móét het redden en ik gá het redden ook."

Glijpartij

Na de tik van achteren en de glijpartij die volgde in de slotfase van het tweede play-off-duel met Amsterdam, afgelopen zaterdag, voelde Welten meteen dat het goed mis was. "Zoals het nu aanvoelt, vrees ik voor het ergste", zei ze al na afloop van de wedstrijd.

Dat haar ploeg in de resterende tijd de landstitel binnensleepte, kon haar amper boeien. De gedachten gingen naar de evenementen die er met het Nederlands elftal voor de deur staan. En met name de Spelen in Japan.

Bekijk hieronder hoe Welten geblesseerd raakt tegen Amsterdam.