Klopjacht op Belgische militair uitgebreid, hulp van Nederland

De militaire colonne rijdt het omvangrijke natuurgebied in - AFP

De grootschalige zoektocht naar de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Conings heeft nog altijd niets opgeleverd. 250 agenten en 150 militairen trekken opnieuw het Nationaal Park Hoge Kempen in, waarbij zij worden ondersteund door de militaire dienst DOVO, die gespecialiseerd is in het ontruimen van explosieven. Eerder vandaag werd ook een zoekactie opgezet in een buitenwijk van Leuven, nabij het huis van de ondergedoken viroloog Marc Van Ranst. De politie heeft de omgeving uitgekamd, maar niets gevonden. De buurt is veilig, meldt de politie, die benadrukt dat het om een preventieve actie ging. De 46-jarige militair wordt sinds dinsdag gezocht. De Afghanistan-veteraan schreef in een afscheidsbrief "in verzet te gaan" tegen de overheid en bekende virologen, zoals Van Ranst. Ook zou hij zich "niet zonder slag of stoot overgeven". Zijn auto werd in een natuurgebied aan de grens met Limburg gevonden. Daarin lagen vier raketwerpers en munitie. De politie gaat ervan uit dat de militair bewapend is.

Justitie in België gaat ervan uit dat Conings zich in het omvangrijke natuurgebied heeft verschanst. Daarvoor heeft het parket "heel wat aanwijzingen". Het natuurgebied van 12.000 hectare is daarom afgesloten voor voetgangers en fietsers. Wie het gebied betreedt, riskeert een boete van 200 euro. Hulp van Nederlandse politie, snelweg afgesloten De politie voert in het natuurgebied sweeping-acties uit, waarbij delen worden afgebakend en vervolgens meter voor meter worden uitgekamd. Daarbij krijgt de Belgische politie ondersteuning van collega's uit Nederland en Duitsland, die ook de grens met België bewaken voor het geval Conings het land probeert te ontvluchten, meldt de VRT. De Landelijke Eenheid in Nederland zegt "alert" te zijn, maar doet geen uitspraken over de Nederlandse inzet in de omgeving van het Belgische natuurgebied. In Nederlands Limburg heeft de politie knooppunt Kerensheide, bij Geleen, in de richting van de Belgische grens afgezet om het verkeer in het natuurgebied te beperken. Verkeer naar België wordt via Maastricht en Luik omgeleid. Het is onduidelijk hoelang de afsluiting zal duren.

Officier van justitie Wenke Roggen zegt dat er gisteren schoten zijn gelost in het natuurgebied. Door wie en waarom er geschoten is, kon zij niet zeggen. Omwonenden zeggen dat er ook vanochtend schoten zijn gehoord, maar dat kon het OM niet bevestigen.

Militairen pluizen het Nationaal Park Hoge Kempen uit - Reuters