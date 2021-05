Aanvaller Vendrame pakt ritzege in Giro, klassementsmannen houden zich in

De Italiaan Andrea Vendrame heeft na een lange dag in de aanval de twaalfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vendrame (26) boekte voor het eerst in zijn carrière een ritzege in een grote ronde door in een sprintje in de straten van Bagno di Romagna af te rekenen met de Australiër Chris Hamilton.

De klassementsmannen deden het rustig aan in de rit van 212 kilometer over vier beklimmingen, een dag na de slopende etappe over de Toscaanse grindwegen. De groep met rozetruidrager Egan Bernal kwam ruim tien minuten na Vendrame over de finish.

Zestien aanvallers, geen Nederlanders

Na het vertrek in Siena duurde het lang voor er zich een definitieve kopgroep had gevormd die veel ruimte van het peloton kreeg. Na 65 kilometer kregen zestien renners de ruimte, onder wie de Fransman Geoffrey Bouchard, die zijn leiding in het bergklassement kon uitbreiden.

In de finale met meerdere beklimmingen viel de grote groep uit elkaar. Vendrame en Hamilton bleven over op kop, samen met Gianluca Brambilla en Jumbo-Visma-renner George Bennett.

Toen Hamilton ervandoor ging in de slotkilometers keken Bennett en Brambilla elkaar te lang aan. Vendrame aarzelde geen moment, sprong in Hamiltons wiel en troefde hem af in de sprint.