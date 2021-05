Immers schiet NAC op voorsprong tegen Emmen in halve finale play-offs

Om 21.00 uur hoopt FC Emmen een eerste stap te zetten naar een langer verblijf in de eredivisie. Het elftal van trainer Dick Lukkien, dat na een geslaagde inhaalrace ontsnapte aan directe degradatie, treft in de halve finales NAC Breda. In het stadion van Emmen zijn 1200 fans welkom.

NAC bereikte de halve finales door in de eerste ronde met 4-1 te winnen van FC Volendam. In de reguliere competitie waren de Brabanders in de eerste divisie als vijfde geëindigd.