Strijd om eredivisieplek gaat verder: NEC treft Roda JC, FC Emmen tegen NAC

Om 18.45 uur neemt NEC het in Nijmegen op tegen Roda JC. Roda, de nummer 8 van de eerste divisie, zorgde in de vorige ronde voor een verrassing door De Graafschap uit te schakelen (2-3). NEC versloeg Almere City FC: 0-4.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Op grond van het noodbevel mag er niemand op het voorterrein van het Goffertstadion zijn rondom de wedstrijd. Bruls roept supporters op om de wedstrijd thuis te bekijken. In het stadion is plek voor 1500 toeschouwers.

Om 21.00 uur hoopt FC Emmen een eerste stap te zetten naar een langer verblijf in de eredivisie. Het elftal van trainer Dick Lukkien, dat na een geslaagde inhaalrace ontsnapte aan directe degradatie, treft in de halve finales NAC Breda. In het stadion van Emmen zijn 1200 fans welkom.

NAC bereikte de halve finales door in de eerste ronde met 4-1 te winnen van FC Volendam. In de reguliere competitie waren de Brabanders in de eerste divisie als vijfde geëindigd.