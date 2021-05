FC Utrecht wil dat KNVB reglementen volgt: 'Neutraal terrein in ons voordeel'

Volgens Utrecht is het verplaatsen van de wedstrijd echter in strijd met de reglementen. Want daarin staat dat de thuisspelende club op zoek moet naar een andere locatie op neutraal terrein als op de oorspronkelijke datum niet gespeeld kan worden. En anders loopt de club het risico op een reglementaire nederlaag.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil niet dat Feyenoord zaterdagavond in de stad speelt omdat op dat moment ook de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy wordt gehouden. En dat betekent een te grote belasting voor de politiemacht. De KNVB besloot daarop het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht naar zondag, om 12.15 uur, te verplaatsen.

FC Utrecht heeft er geen begrip voor dat de KNVB de reglementen niet volgt nu de finale van de play-offs om Europees voetbal verplaatst is naar zondagmiddag, zodat er alsnog in de Rotterdamse Kuip gespeeld kan worden. Daarom heeft Utrecht besloten een kort geding aan te spannen, dat vrijdag om 14.00 uur dient.

"De reglementen zijn vorig jaar uitgebreid besproken met alle betrokkenen en geaccordeerd en recent nog aangepast ", zegt Utrecht-directeur Thijs van Es. "Juist omdat niet iedere situatie was beschreven in eerdere reglementen. Nu de reglementen juist in deze situaties voorzien en duidelijkheid creëren, onafhankelijk van welke club, of welk moment, vinden wij ook dat ze gevolgd moeten worden."

"Voor FC Utrecht is het een voordeel om op neutraal terrein te spelen. Als je daarvan afstapt, benadeel je dus ook FC Utrecht", aldus Van Es.

Vijftig procent kans

Die schat de kans dat het kort geding wordt gewonnen op vijftig procent. "En als dat niet zo is, dan gaan we alsnog vol gas geven om het Europese ticket te behalen op het veld."

Volgens de voetbalbond KNVB zijn de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de finale groter dan de gevolgen voor FC Utrecht als het een dag later moet spelen.

De club uit de Domstad liep vorig jaar Europees voetbal mis omdat het de bekerfinale tegen Feyenoord niet meer mocht spelen na de uitbraak van het coronavirus. Ook ging een Europees ticket aan hun neus voorbij omdat Utrecht, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo, drie punten minder had dan Willem II, dat wel Europa inging.

De KNVB onthoudt zich donderdag van een reactie in aanloop naar het kort geding vrijdagmiddag.