NS sluit deel geldautomaten op stations na plofkraak

De NS sluit tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten op stations. De aanleiding is een plofkraak in de nacht van zondag op maandag die veel schade aanrichtte bij station Apeldoorn.

"We zijn enorm geschrokken van wat er in Apeldoorn is gebeurd", zegt Anneke de Vries van de raad van bestuur van NS. "De ravage is groot. Met extra maatregelen, waaronder deze tijdelijke sluiting, doen we er alles aan om een volgende plofkraak bij een station te voorkomen."

De meeste automaten die nu gesloten worden zitten aan de buitenkant van stations. De NS zegt dat veel geldautomaten die binnen in een station zitten open blijven. Het besluit is samen met GWK Travelex genomen, de eigenaar van de automaten. De twee partijen gaan nu bekijken wanneer en hoe gesloten automaten weer geopend kunnen worden.

Het is al vaker voorgekomen dat geldautomaten (tijdelijk) worden gesloten vanwege plofkraken. Zo besloot SNS in november alle automaten te sluiten. En eind 2019 sloot ABN Amro tijdelijk 470 geldautomaten vanwege een reeks kraken.