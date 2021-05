Eerste hondenfokker berispt voor illegale kunstmatige inseminatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft voor het eerst een hondenfokker op de vingers getikt die kunstmatige inseminatie gebruikt. Het gaat om een fokker van Franse buldoggen. De fokker krijgt in eerste instantie een waarschuwing, als zij deze in de wind slaat kan zij een boete krijgen.

"Wij zijn ontzettend blij met deze uitspraak", zegt Kelly Kessen van Dier&Recht. "Dit betekent dat de wet eindelijk gehandhaafd wordt." Dier&Recht had de zaak tegen de fokker in 2018 aangespannen nadat deze via internet een dekreu had aangeboden voor kunstmatige inseminatie.

1500 euro voor sperma

Fokkers die gebruikmaken van kunstmatige inseminatie noemen het een politiek spel. "Het welzijn van dieren wordt hier absoluut niet beter van", zegt buldogfokker Mikel Katuin. "Het heeft geen enkele zin om te stoppen met kunstmatige inseminatie. Het heeft geen nadelen."

Volgens de wet mag kunstmatige inseminatie bij gezelschapsdieren alleen in uitzonderlijke situaties worden toegepast. Bijvoorbeeld als een ras in Nederland dreigt uit te sterven. Dat was in deze zaak niet het geval.

Toch komt kunstmatige inseminatie veel voor. Op Marktplaats en Instagram staan talloze advertenties voor honden die tegen betaling teefjes kunnen bevruchten via kunstmatige inseminatie. Het gaat vooral om allerlei buldoggen met namen als Mr. Nono, Aso of Eros, maar er staan ook Rottweilers, Friese Stabijen en Duitse herders op.

De baasjes vragen fikse bedragen voor het sperma van hun hond, variërend van 250 euro tot 1500 euro. Uit een rondvraag van de NOS blijkt dat het gaat om hobbyfokkers met één hond die naar eigen zeggen niet op de hoogte waren van het verbod, maar ook om meer professionele fokkers die meerdere dekreuen tegelijk aanbieden op Marktplaats en Instagram. Sommige Instagram-fokkers versturen het sperma van hun honden zelfs wereldwijd.

'Relaxt voor de teefjes'

"Het is relaxter voor de teefjes", zegt Linda Vermeulen, die een Franse buldog als dekreu heeft en geen kwaad ziet in kunstmatige inseminatie. "Die raken soms helemaal in paniek bij een natuurlijke dekking. Kunstmatige inseminatie is ook veel sterieler waardoor de kans op ziektes kleiner is"

Die argumenten voert ook fokker Mikel Katuin aan. Hij ziet nog meer voordelen: "Door kunstmatige inseminatie kun je het zaad over de hele wereld sturen. Dat is goed voor de genenpoel. Want een te kleine genenpoel leidt tot erfelijke afwijkingen."

De fokkers hopen dan ook dat het verbod uit de wet geschrapt wordt. "Natuurlijk moet er dan wel gecontroleerd worden of fokkers het dan steriel en netjes doen", zegt Vermuelen. "Maar als het bij paarden en koeien kan, waarom dan niet bij honden?"

'Doorfokken gevaarlijk'

Pure onzin, noemt Linda Wouters deze argumenten. Zij is juist blij dat de NVWA optreedt. "Dat hele KI-gebeuren moet aan banden gelegd. Er wordt steeds extremer gefokt. Sommige doggen hebben zulke korte ruggen dat ze niet eens meer natuurlijk kunnen dekken", zegt Wouters. Zelf heeft ze een Franse buldog die op de natuurlijke manier vrouwtjes bevrucht. "Andere fokkers proberen het met kulargumenten goed te praten. Ik merk niets van stress bij teefjes, dit is gewoon een natuurlijk proces."

Ook dierenarts Kessen van Dier&Recht zegt dat kunstmatige inseminatie gezondheidsrisico's in de hand kan werken. "Kunstmatige inseminatie houdt het doorfokken van honden in stand", zegt Kessen. "Dat doorfokken is gevaarlijk voor de nakomelingen. Die zijn bijvoorbeeld ziekelijk of hebben het altijd benauwd doordat ze kortere snuiten hebben."

Fokkers Vermeulen en Katuin zeggen dat zij geen fokkers kennen die kunstmatige inseminatie gebruiken omdat hun hond het niet op een natuurlijke manier kan. "Ik ben ook tegen kunstmatige inseminatie met ongezonde honden. Dat wil niemand", zegt Katuin. "Maar vergeet niet de voordelen van kunstmatige inseminatie bij de 500 andere gezonde rassen, waar geen enkel voorbeeld is op te noemen om het niet te doen."