Australische Brown wint openingsrit Burgos, ook Vollering en Van Vleuten in top-10

De Australische wielrenster Grace Brown heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. Brown, dit jaar winnares van de Belgische eendagswedstrijd Brugge-De Panne en vorig seizoen tweede in Luik-Bastenaken-Luik, bleef met twee anderen het peloton nipt voor.

Brown won het sprintje van Elise Chabbey (Zwitserland) en Niamh Fisher-Black (Nieuw-Zeeland), vijf seconden voordat de eerste grote groep over de finish kwam.

In die groep reden Demi Vollering (achtste) en Annemiek van Vleuten (tiende) ook naar een plek in de toptien. De Ronde van Burgos is de eerste rittenkoers van het jaar die tot de WorldTour behoort.

De koers in Noord-Spanje duurt vier dagen en eindigt zondag met een aankomst bergop, na een beklimming van bijna twaalf kilometer met een stijgingspercentage van 6,3 procent.